Медики сказали, почему мужчины беззащитны перед раком

Мужчины так же, как и женщины, страдают раком груди, однако у представителей сильного пола часто диагностируют это заболевание на поздней стадии. Это связано с тем, что этот вид онкологии у мужчин является достаточно редким и о нем не собрано еще достаточного числа данных.

В Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов настаивают на том, чтобы начать проводить клинические испытания новых способы борьбы с раком груди. Сегодня подобной практики нет, так как у мужчин редко выявляют этот вид онкологии: от этой болезни страдает только около 1% мужчин, сообщает «Российская газета».

Некоторые методы лечения от рака груди подходят как мужчинам, так и женщинам. Однако остается много способов лечения, которые применяются только при обнаружении опухоли у женщин, для мужчин же они пока не адаптированы.

Медикам следуют начать проводить исследования, чтобы можно было использовать эти методы и для лечения злокачественных образований у представителей сильного пола, отмечают эксперты.

Ранее «Инвест-Форсайт» писал, что ученые из США создали пластырь, способный лечить людей от рака кожи. Пластырь снабжен микроиглами, доставляющими лекарства в пораженные раком клетки.