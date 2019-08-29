Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов

Медики назвали самые опасные и нелепые ошибки пациентов

Пользователи популярного форума Reddit с медицинским образованием поделились самыми нелепыми и опасными ошибками своих пациентов. Их истории набрали тысячи лайков в Сети.

Так, женщина вспомнила, как пациент пытался лечить сифилис пробиотиками, перепутав их с антибиотиками.

Другой комментатор вспомнил, что женщина позволила себе интим через шесть часов после родов и мучалась от последствий.

Один из пользователей форума рассказал, что многие пациенты используют ректальные свечи прямо в упаковке, а другой вспомнил о пациентке, которая промыла внутренние половые органы отбеливающим средством для предохранения от беременности.

При этом пациенты делают и опасные ошибки, принимая алкоголь или пищу незадолго до операции или не снимая с себя металлические предметы на МРТ. Причем некоторые считают, что сережки можно оставить в ушах, если им делают МРТ ноги, однако это не так.