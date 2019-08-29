Лихорадка Западного Нила атаковала юг России

Смотрите видео и узнайте, как обезопасить себя от опасной тропической болезни, которая уже идёт по России. На данный момент в Астраханской области выявлено в шесть раз больше заболевших лихорадкой Западного Нила, чем в прошлом году. Переносят болезнь комары, которые из-за климатических изменений на планете перемещаются из Африки на север. Вакцины от заболевания нет. Если заболевший человек вовремя не спохватится, ему может угрожать энцефалит или менингит. Как распознать лихорадку Западного Нила? Что делать, чтобы не заболеть? Ролик рассказывает о проблеме.