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О чем говорит мучительный синдром беспокойных ног 

Рамблер 5 часов назад
О чем говорит мучительный синдром беспокойных ног
Фото: depositphotos.com
В последнее время медики по всему миру получают все больше жалоб на "беспокойные ноги". Этот синдром портит жизнь больным и превращает их ночи в пытку.
"Представьте, что у вас под кожей рой пчел, которые летают и жалят вас. Это очень, очень больно", — так свой недуг описывала британка Мэри Роуз, которая мучалась от него уже много лет.
Так "синдром беспокойных ног" до сих пор не доконца изучен медиками, однако считается, что он становится причиной 15% случаев хронической бессонницы.
Синдром проявляется как странные непряитные ощущения в ногах. Больной ощущает в конечнотях скребущие, давящие, гудящие, распирающие ощущения. Причем они начинают проявляться ближе к вечеру и чаще всего усиливаются, когда человек лежит.
Интересно, что в большом количестве случаев синдром не связан с соматическими или неврологическими заболеваниями.
Врачи отмечают, что у проявления недуга может быть много причин: сахарный диабет, дефицит железа, витаминов группы В или магния, гипотреиоз, ревматоидный артрит, порфирия, резекция желудка или алкоголизм.
Иногда он связан с множественным поражением периферических нервов, а в 20% выявляется у беременных женщинах на поздних сроках.
В некоторых случаях проявление симптома выделяют у здоровых людей. Такое случается после стрессов, интенсивной физической нагрузки или при чрезмерном употреблении кофеин-содержащих продуктов.
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