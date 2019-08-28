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Сколько проглоченных жвачек могут вызвать заворот кишок 

Yellmed 1 час назад
Фото: pixabay
Нас с детства учат: жевательную резинку нельзя глотать. И пугают, будто проглоченная жвачка переваривается много лет.

Как войдет, так и выйдет

Американский врач-гастроэнтеролог Лиза Ганджу напоминает: желудочно-кишечный тракт человека достаточно сильный, чтобы переварить маленькую жевательную резинку. Ему под силу даже огромный жесткий стейк.
Жвачка идет по системе пищеварения так же, как и любой продукт. Правда, на этапе тонкого кишечника она не «всасывается», так как состоит из элементов, не нужных организму. Неперевариваемые остатки жвачки покидают тело естественным путем — во время посещения туалета. Таким же образом из человека выходят косточки, кожура фруктов.
«Конкретного времени, за которое жвачка войдет и выйдет, не существует, потому что подвижность пищеварительной системы у всех разная», — говорит Лиза Ганджу. Заворота кишок, по замечанию специалиста, от жвачки тоже не случится.
Но это не значит, что можно глотать жвачки. У продукта нулевая питательная ценность, и пищеварению лишняя «работа» ни к чему.

Реальная опасность жвачки

Тем не менее, медицине известны случаи сложных запоров и непроходимости пищевода у детей, которые съели много жвачек, рассказывает tstosterone.ru.
Большие комки слипшихся жвачек закрыли просвет прямой кишки у мальчика и девочки четырех лет из США. Детей привезли в одну из больниц Флориды, где врачи извлекли жвачечную массу под наркозом.
Еще одного юного пациента доставили к медикам с проблемами глотания, сильным кашлем и слюноотделением. В пищеводе ребенка нашли несколько монеток, слепленных жвачкой.

Российские специалисты о жвачке

Гастроэнтеролог Иркутской инфекционной клинической больницы Алексей Молодцов напомнил, что жвачка определяется как «непищевое жевательное вещество». Это значит, она не переваривается. Максимум — усвоятся сахара, которые делают жвачку сладкой. Об этом пишет МедикФорум.
Если в желудок все-таки попадет кусочек резины, пищеварение избавится от нее без дополнительной помощи. По замечанию Алексея Молодцова, опасность в том, что организму и так приходится выводить много неперевариваемых остатков. Жвачка станет дополнительной нагрузкой — и в кишечнике может образоваться «затор». Симптомы такой непроходимости — боль в животе, запор. Без помощи врача здесь не обойтись.
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