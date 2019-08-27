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Ученые нашли мощное «живое средство» против рака 

Medical Note 1 час назад
Фото: Medical Note
Австралийские исследователи выделили соединение из секрета железы морской улитки Dicathasis orbita, которое обладает не только антибактериальными и противовоспалительными свойствами, но и защищает от рака, передает Phys.org.
Как пояснила профессор Кэтрин Эббот из Университета Флиндерса, масштабное десятилетнее исследование показало, что активное соединение, полученное из вещества, которое вырабатывается железой моллюска, можно использовать в качестве средства для профилактики рака кишечника.
«Честно признаться, мы очень взволнованы последними результатами нашей работы и надеемся привлечь инвестиции фармацевтических компаний для работы над новым препаратом, который поможет значительно снизить риск развития колоректальных раковых опухолей», — сказала Кэтрин Эббот.
По словам профессора Кирстен Бенкендорф, «полученное от улитки соединение может предотвратить образование злокачественных опухолей». Это первый важный вывод.
«И второе — мы смогли, используя сложные современные технологии, отследить метаболизм соединения в организме. Что очень важно для разработки лекарств, поскольку это помогает продемонстрировать отсутствие потенциально токсичных побочных эффектов.
В целом, исследование ценно для понимания в том числе безопасности определенных типов природных соединений для здоровья человека», — объяснила Бенкендорф.
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