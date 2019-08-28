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Редкая болезнь сделала детей похожими на оборотней 

Lenta.ru + ещё 6 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Испании у 16 детей обнаружили редкое заболевание, известное как «синдром оборотня», из-за которого их тело покрылось аномальным количеством волос. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Юных пациентов с расстройством желудка лечили омепразолом, в составе которого обнаружили миноксидил — косметическое средство для стимуляции роста волос. В результате у детей развился гипертрихоз. При этом заболевании волосы растут на нетипичных местах, и интенсивность их роста также не соответствует полу или возрасту.
11 июля несколько партий лекарства от компании Farma-Química Sur SL, спровоцировавшее заболевание, уже сняли с продажи. Очередную партию смогли найти и изъять в начале августа. Власти предполагают, что опасные препараты распространились по 30 аптекам в южной части Испании.
Компанию Farma-Química Sur SL временно лишили лицензии: теперь она не может производить и продавать лекарственные средства. Представители организации подозревают, что испорченные препараты были изготовлены в индийском филиале.
По данным властей, неправильный состав омепразола вызывает «синдром оборотня» только у детей и не влияет на здоровье взрослых. Отмечается, что рост волос у пациентов уменьшается, когда они перестают принимать лекарство.
В феврале сообщалось об индийском школьнике Лалите Патидаре, который страдает «синдромом оборотня». У мальчика врожденный гипертрихоз, из-за чего его лицо покрыто волосами. Несмотря на грубость со стороны незнакомцев, он привык к своей внешности и обрел популярность в школе.
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Болезни и лекарства , Новости
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