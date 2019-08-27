Симптомы, по которым можно рано распознать деменцию

При деменции повреждаются или разрушаются клетки мозга. Изначально болезнь прогрессирует в разных частях и у всех могут наблюдаться разные симптомы, но есть несколько признаков, по которым можно распознать деменцию раньше, чем она поразит весь мозг.

Забывчивость слов

Практически каждому знакома ситуация, когда слово крутится на языке, но вспомнить его невозможно. И это нормально, когда случаи единичные или редкие. Паниковать стоит, когда они начинают повторяться изо дня в день. Ухудшение способности подбора слов — один из самых ярких признаков развития деменции.

Тревожность и мнительность

С возрастом человек перестает быть таким же оптимистичным, как молодежь. Стоит бить тревогу, если жизнерадостный человек вдруг становится недоверчивым и начинает искать во всем подвох. Тревожность и мнительность, которые резко появись у человека, можно считать еще одним нехорошим симптомом.

Перепады настроения и изменения в личности

Повреждение клеток мозга может влиять на выработку важных гормонов. В том числе затрагиваются и те, которые влияют на настроение. Так у человека может внезапно меняться настроение, или даже личность. Вы можете знать его как миролюбивого и оптимистичного, а он внезапно становится злым и замкнутым. Изменения в другую сторону тоже станут тревожным звоночком.

Потеря интереса к хобби и бесцельность

Когда человек внезапно перестает любить свои хобби, это становится признаком деменции. Апатия и нежелание видеться с другими людьми также может говорить о заболевании. Кроме того, если вы видите, что человек делает определенные вещи без какой-либо цели, нужно отвести его к врачу. Например, он может пойти в магазин и вернуться без покупок или ходить по квартире с пустотой в глазах.