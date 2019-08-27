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Почему люди не чихают во сне 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить природу неврологии и разобраться в том, что же такое чихание.
Чихание — это непроизвольный рефлекторный выдох через рот и нос, который возникает из-за того, что слизистая оболочка носа раздражается.
Для того, чтобы понять, почему мы не чихаем во сне, нужно выяснить, как этот выдох происходит. Когда нос раздражается, нервные окончания посылают импульсы в мозг. Тот, в свою очередь, перекладывает ответственность на грудные мускулы, из-за которых легкие моментально наполняются воздухом.
Отверстия, проходящие из глотки в рот, закрываются, благодаря чему движение воздуха из легких в ротовую полость останавливается.
После этого происходит выдыхание, и человек чихает. Но поскольку во время сна нервная система "отключается", она не в состоянии отдавать команду "чихать", поэтому во сне мы чихнуть не можем.
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