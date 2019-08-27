Почему люди не чихают во сне

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить природу неврологии и разобраться в том, что же такое чихание.

Чихание — это непроизвольный рефлекторный выдох через рот и нос, который возникает из-за того, что слизистая оболочка носа раздражается.

Для того, чтобы понять, почему мы не чихаем во сне, нужно выяснить, как этот выдох происходит. Когда нос раздражается, нервные окончания посылают импульсы в мозг. Тот, в свою очередь, перекладывает ответственность на грудные мускулы, из-за которых легкие моментально наполняются воздухом.

Отверстия, проходящие из глотки в рот, закрываются, благодаря чему движение воздуха из легких в ротовую полость останавливается.

После этого происходит выдыхание, и человек чихает. Но поскольку во время сна нервная система "отключается", она не в состоянии отдавать команду "чихать", поэтому во сне мы чихнуть не можем.