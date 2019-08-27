9 заблуждений о раке: развенчивают специалисты

Мифы о причинах и лечении опухолей комментируют врачи Калужского областного клинического онкодиспансера.

Миф 1: врачи и фармацевтические компании скрывают от людей альтернативные методы лечения. В действительности медицина не признает только то лечение, которое неэффективно. Любое альтернативное лечение может стать общепризнанным, если докажет свою действенность. К тому же, рак индивидуален как отпечатки пальцев, и одного лекарства для всех видов онкологии просто не может быть, пишет kp40.ru.

Миф 2: сода и перекись водорода эффективны в лечении онкологии. Еще ни одно исследование не подтвердило эту теорию. Зато известно, что употребление перекиси приводит к ожогу желудка, а ее введение внутривенно разрушает клетки крови.

Миф 3: раком можно заразиться. Заразиться онкологией нельзя, разве что вирусами, вызывающими рост новообразований. Да и попадание в организм онкогенного вируса лишь повышает вероятность развития болезни, а не приводит к ней. Например, некоторые типы вируса папилломы могут вызвать рак шейки матки, а бактерия Helicobacter pylori — онкологию желудка.

Миф 4: продукты питания могут снизить или повысить риск развития рака. К заголовкам новостей типа «Кофе поможет избежать рака» врачи советуют относиться скептически. Правильно питание лишь поможет сохранить здоровье, но не застрахует на сто процентов от онкологии. При этом не будет лишним отказаться от поедания переработанного мяса, употребления алкоголя, курения.

Миф 5: рак — это наследственное. Доля правды в этом утверждении есть: определенные мутации могут наследоваться и повышать риск развития болезней. Но к генетику стоит обращаться только в том случае, если у кровных родственников до 50 лет находили онкологию, рак наблюдался у нескольких человек по одной родовой линии или у ближайших родных есть сразу несколько видов опухолей. Сюда же относят случаи, когда у родственника выявили рак, хотя не было факторов риска: например, новообразование появилось на легком у некурящего.

Миф 6: стресс приводит к раку. Прямых связей между онкологией и стрессом ученые не нашли. Зато известно, что риск рака повышается, если человек из-за стресса злоупотребляет алкоголем, переедает, курит.

Миф 7: рак неизлечим. Врачи напоминают: многие формы рака хорошо лечатся, если вовремя обнаружены. К тому же, за последние десятилетия медицина существенно продвинулась в борьбе со всеми видами онкологии.

Миф 8: если онкологию вылечили, она все равно вернется. Статистические данные говорят об обратном. Никто не застрахован от рецидива, но ранее обнаружение болезни и своевременное лечение в 98% случаев навсегда избавляют человека от страшного диагноза.

Миф 9: мобильный телефон способствует развитию рака. Ученые доказали: излучение от смартфонов, телевизоров, роутеров не может разрушить химические связи и привести к появлению опухолевых клеток.