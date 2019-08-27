Остеопороз: симптомы заболевания и способы профилактики

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 50 процентов переломов происходит из-за остеопороза. Остеопороз — это прогрессирующее заболевание со снижением плотности костей, нарушением их строения и повышением риска переломов. Само слово остеопороз означает "пористые кости".

По информации ИА «Экспресс-Новости», среди людей старше 50 лет заболевания остеопорозом составляют более 30 процентов. Основные симптомы — это переломы, случающиеся при минимальной нагрузке, при ходьбе, при неудачной постановке ноги, при легком прыжке. Также к симптомам можно отнести тупые боли в костях, в том числе в позвоночнике, быструю утомляемость, деформацию костей ног, хруст в суставах, сутулость вследствие костных изменений позвоночного столба, уменьшение роста, снижение подвижности позвоночника.

На первой стадии остеопороз никак себя не проявляет. Несмотря на то, что на этой стадии происходит постепенное уменьшение плотности костей, человек живет нормальной жизнью, и его не беспокоят никакие симптомы. На второй стадии утончается костная ткань. На третьей стадии остеопороз поражает некоторые отделы позвоночника и другие кости скелета. Костная ткань еще больше истончается. На четвертой стадии изменяется форма костей, и на рентгеновских снимках больного обнаруживаются очаги просветления костей.

Говорят, что одна из основных причин остеопороза — это нехватка кальция и витамина D. У большинства жителей регионов, где мало солнечных дней, в результате исследований зафиксирован недостаток витамина D. С возрастом ситуация усугубляется в связи с гормональными изменениями, снижением метаболических процессов и замедлением общей регенерации клеток.

Самый действенный и в то же время самый простой способ профилактики этого заболевания, негативно влияющего на весь организм, — это прием препаратов кальция. Японские ученые после многочисленных научно-доказательных исследований пришли к выводу, что лучше всего организмом усваивается кальций, полученный из кораллов.

Для профилактики заболевания специалисты советуют не только принимать витамины и препараты кальция, но и тщательно следить за своим питанием ежедневно.