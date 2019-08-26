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Назван главный миф о гипертонии 

Рамблер 2 часа назад
Врачи рассказали о том, какому утверждению о гипертонии точно не стоит доверять.
Многие люди убеждены, — отсутствие различных заболеваний свидетельствует о том, что с кровяным давлением все в норме. Однако это не так.
Гипертония — это заболевание, которое долгое время может протекать бессимптомно. Это значит, что даже при отличном самочувствие давление человека может быть повышено.
Поскольку поначалу симптомы гипертонии бывают неявными, данное заболевание нередко обнаруживают случайно, когда человек обращается к врачу с другой проблемой. Порой происходит и так, что пациент у знает о гипертонии лишь после возникновения осложнений — например, инфаркта или инсульта.
Болезни и лекарства , Видео
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