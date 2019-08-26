Врач-диетолог Елена Тихомирова заявила, что в российских регионах все большее количество людей страдают от ожирения.
Тихомирова отметила, что, если верить Минздраву, за последние пять лет число людей, страдающих лишним весом, увеличилось в 1,5 раза:
«Это вообще вершина айсберга. На самом деле все гораздо печальнее».
По мнению врача, корень проблемы кроется в окончании дефицита продуктов и в появлении легкодоступной дешевой и калорийной еды.
Напомним, ранее экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко также рассказал о главных причинах увеличения числа россиян с избыточным весом.