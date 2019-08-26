Открыто будущее экзотических лихорадок в России

В будущем у россиян повысится риск заразиться нетипичными для страны лихорадками. Об этом сообщил советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, передает РИА Новости.

По мнению эксперта, такая ситуация сложится из-за глобального потепления, которое на территории России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире. Это, в свою очередь, способствует распространению комаров и клещей, которые переносят такие экзотические заболевания, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге.

Малеев уточнил, что подобные вирусы передаются через насекомых, а птицы и лошади являются для болезней своеобразными «резервуарами». Переносчиками могут быть не только тропические, но и распространенные в российских широтах комары. «Они кусают птицу-носителя, потом человека, но от человека к человеку, как правило, не передается», — отметил он.

Согласно прогнозам, в ближайшие годы вспышки инфекций могут быть в центральных регионах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири. Для профилактики распространения южных лихорадок необходимо следить за комарами и анализировать случаи смерти птиц, добавил эпидемиолог.