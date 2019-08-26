Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Открыто будущее экзотических лихорадок в России 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
В будущем у россиян повысится риск заразиться нетипичными для страны лихорадками. Об этом сообщил советник директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, передает РИА Новости.
По мнению эксперта, такая ситуация сложится из-за глобального потепления, которое на территории России происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем в мире. Это, в свою очередь, способствует распространению комаров и клещей, которые переносят такие экзотические заболевания, как лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская лихорадка и лихорадка денге.
Малеев уточнил, что подобные вирусы передаются через насекомых, а птицы и лошади являются для болезней своеобразными «резервуарами». Переносчиками могут быть не только тропические, но и распространенные в российских широтах комары. «Они кусают птицу-носителя, потом человека, но от человека к человеку, как правило, не передается», — отметил он.
Согласно прогнозам, в ближайшие годы вспышки инфекций могут быть в центральных регионах европейской части России и лесостепной зоне юга Сибири. Для профилактики распространения южных лихорадок необходимо следить за комарами и анализировать случаи смерти птиц, добавил эпидемиолог.
Последние новости
Появились новые подробности мегастройки на Волге «Союз МС-13» завершил перестыковку на МКС Новый пакет антироссийских санкций по «делу Скрипалей» вступил в силу
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медики назвали блюда, провоцирующие рост опухолей
Ученые доказали: гипертония ведет к слабоумию
Назван главный миф о гипертонии
Россияне страдают от ожирения3
Стало известно, как использовать гаджет без вреда2
Видео
11:21
О какой болезни может говорить горечь во рту
Болезни и лекарства
01:51
Женщина избавилась от двух тысяч желчных камней
Болезни и лекарства
00:43
Врачи отказали россиянке в помощи
Новости
03:18
Пятна на коже, которые обязательно нужно проверить
Наука ЗОЖ
04:12
Когда тропические комары начнут заражать россиян
Новости Наука
02:32
Что такое ревматоидный артрит и чем он опасен
Болезни и лекарства
09:50
Ученые сообщили норму шагов для продления жизни
Наука
02:25
Можно ли заболеть ветрянкой второй раз
Болезни и лекарства
03:18
Почему ходить босиком по улице полезно
ЗОЖ
04:48
Продукты, которые очищают кровь
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение