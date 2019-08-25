Заеды в уголках рта: врач рассказал, почему появляются и как лечить

Что делать, если воспалились губы, объяснил в своем Instagram терапевт Филипп Кузьменко. Врач отметил, что хейлит может появиться из-за привычки облизывать и прикусывать губу, как результат аллергии, ношения зубных протезов и даже реакции организма на солнце.

Способствовать появлению заедов могут стресс, неправильное питание, холод, контакт с аллергеном, кандидоз полости рта и другие инфекции и болезни. Встречаются и редкие формы хейлитов — гранулематозный, плазмоклеточный, гландулярный.

Диагностика

Доктор Фил подчеркивает, что самое главное — выяснить причину заболевания. Возможно, заеды появились из-за конкретной косметики, продуктов, после посещения стоматолога, прогулок по холодной погоде. Или человек просто подержал во рту какой-то предмет.

Врач может назначить аппликационную кожную пробу на наличие аллергии. Если причину не получается найти, но пациент испытывает сильную боль, губы кровоточат, будет рассмотрен вопрос о биопсии. Так выявляются редкие формы хейлита.

Лечение

устранять причины, которые привели к хейлиту;

проводить гигиену полости рта, лечить кариес и пародонтоз;

использовать эмоленты и увлажняющие средства для губ;

нормализовать питание: оно должно включать фрукты, крупы, молочные продукты, мясо, овощи. Чтобы избавиться от воспаления в уголках рта, нужно:

Снять воспаление помогают местные кортикостероидные мази. Если причина в кандидозе, врач назначит антифунгальные препараты, если в стафилококковой инфекции — местные антибактериальные средства.

При редких формах хейлита подбираются системные антибиотики, ингибиторы фактора некроза опухоли и другие препараты. В особых случаях проводится удаление части губы.