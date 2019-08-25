Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заеды в уголках рта: врач рассказал, почему появляются и как лечить 

Yellmed 1 час назад
Фото: Yellmed
Что делать, если воспалились губы, объяснил в своем Instagram терапевт Филипп Кузьменко. Врач отметил, что хейлит может появиться из-за привычки облизывать и прикусывать губу, как результат аллергии, ношения зубных протезов и даже реакции организма на солнце.
Способствовать появлению заедов могут стресс, неправильное питание, холод, контакт с аллергеном, кандидоз полости рта и другие инфекции и болезни. Встречаются и редкие формы хейлитов — гранулематозный, плазмоклеточный, гландулярный.

Диагностика

Доктор Фил подчеркивает, что самое главное — выяснить причину заболевания. Возможно, заеды появились из-за конкретной косметики, продуктов, после посещения стоматолога, прогулок по холодной погоде. Или человек просто подержал во рту какой-то предмет.
Врач может назначить аппликационную кожную пробу на наличие аллергии. Если причину не получается найти, но пациент испытывает сильную боль, губы кровоточат, будет рассмотрен вопрос о биопсии. Так выявляются редкие формы хейлита.

Лечение

Чтобы избавиться от воспаления в уголках рта, нужно:
  • устранять причины, которые привели к хейлиту;
  • проводить гигиену полости рта, лечить кариес и пародонтоз;
  • использовать эмоленты и увлажняющие средства для губ;
  • нормализовать питание: оно должно включать фрукты, крупы, молочные продукты, мясо, овощи.
Снять воспаление помогают местные кортикостероидные мази. Если причина в кандидозе, врач назначит антифунгальные препараты, если в стафилококковой инфекции — местные антибактериальные средства.
При редких формах хейлита подбираются системные антибиотики, ингибиторы фактора некроза опухоли и другие препараты. В особых случаях проводится удаление части губы.
Yellmed: последние новости
Хирург-любитель неудачно кастрировал друга Китаец 30 лет жил с червем в голове Бельевые прищепки помогут избавиться от болей в теле
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки россиян отравились на двух свадьбах
Врачи не приняли россиянку с отеком легких
Почему сладкое для печени опаснее, чем алкоголь
Названы первые симптомы образования тромбов3
Онколог рассказала о признаках возникновения рака4
Видео
11:21
О какой болезни может говорить горечь во рту
Болезни и лекарства
01:51
Женщина избавилась от двух тысяч желчных камней
Болезни и лекарства
00:43
Врачи не приняли россиянку с отеком легких
Новости
02:32
Что такое ревматоидный артрит и чем он опасен
Болезни и лекарства
09:50
Ученые сообщили норму шагов для продления жизни
Наука
02:25
Можно ли заболеть ветрянкой второй раз
Болезни и лекарства
03:18
Почему ходить босиком по улице полезно
ЗОЖ
04:48
Продукты, которые очищают кровь
ЗОЖ
07:13
Как связаны остеохондроз и гипертония
ЗОЖ
00:55
Какие болезни переносят комары в России
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение