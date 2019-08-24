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Зарегистрирован первый случай смерти от курения вейпа 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: Ferra.ru
О том, что электронные сигареты не так уж безопасны, учёные твердят уже давно. И вот появилось практическое подтверждение этому: впервые человек умер от заболевания, вызванного курением вейпа.
Смерть зафиксирована в штате Иллинойсе в США. Об этом сообщил Департамент здравоохранения штата (IDPH). Пациент умер после тяжёлого респираторного заболевания. Всего сообщается от 22 людях в возрасте от 17 до 38 лет, которые страдали таким же заболеванием. Все они курили электронные сигареты или вейпы. Однако в курительных составах, которые они употребляли, не было какого-то конкретного компонента. А это значит, что говорить о единственной вредной партии устройств или курительных составов, которая могла бы стать виновником заболевания, нельзя.
Стоит отметить, что недавно российское правительство согласилось с необходимостью ограничить использование кальянов и запретить продажи электронных сигарет несовершеннолетним.
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Болезни и лекарства , Правительство РФ
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