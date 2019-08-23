Китаец 30 лет жил с червем в голове

Оказалось, все это время в голове 59-летнего мужчины жил червь длиной 10 сантиметров. Он сильно повредил мозг пациента, но долго оставался незамеченным, сообщает Naked Science.

Впервые житель Поднебесной попытался найти причину своих бед в 1989 году. Тогда у него внезапно стали трястись руки, изо рта пошла пена, наступила потеря сознания. Врачи местной больницы решили, что это эпилепсия, и назначили соответствующее лечение. Китаец прилежно следовал рекомендациям специалистов, пил лекарства, но болезнь не отступала.

Не обращая внимания на периодические приступы, он продолжал жить привычной жизнью. Но 4 года назад состояние ухудшилось, и пациент едва не умер. И только недавно в ходе МРТ обнаружилось, что в его голове поселился паразит.

Врачи провели операцию и благополучно извлекли червя. Предположительно, все началось с момента, когда китаец выпил сырую воду.