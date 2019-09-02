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Банальные привычки, вредящие почкам 

Рамблер 8 часов назад
Смотрите видео и узнайте, какие повседневные привычки сильно ухудшают функционирование почек и ведут к болезням. Главная функция, которую выполняют почки в организмы, — выделение. При сравнительно небольших размерах и весе меньше 200 граммов каждая почки ежедневно прокачивают через себя примерно 2 000 литров крови и образуют до 2 литров вторичной мочи. Они же выводят чужеродные вещества и токсины. Именно поэтому к этим органам нужно относиться внимательно и бережно. Ролик рассказывает, как сохранить почки здоровыми до старости.
Болезни и лекарства , Видео
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