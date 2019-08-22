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Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний 

Рамблер 2 часа назад
Американские врачи выяснили, как отказ от курения повлияет на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Исследователи проводили эксперименты на протяжении 60 лет. Их главной целью было выяснить, как отказ от сигарет влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Однако, чтобы риск понизился до уровня некурящих людей, бывшим курильщикам потребуется не менее 25 лет.
Болезни и лекарства , Видео
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