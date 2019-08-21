Что такое зоб щитовидной железы, и чем он опасен

Узловой зоб щитовидной железы многие люди не воспринимают всерьез и предпочитают не заниматься его лечением. А между тем эта проблема нередко приводит пациентов в кабинет онколога. Так что же такое зоб, и как он может нам навредить?

Узловой зоб — это термин, который используют медики. Обычно так называют несколько проблем в щитовидной железе, которые сопровождаются формированием узлов. Чаще всего эти новообразования обнаруживают у жителей регионов с пониженным обеспечением йода. В главной группе риска находятся женщины старше 40 лет.

Разобравшись с составом и происхождением опухоли, врачу необходимо установить ее разновидность. Узловой зоб может может оказаться даже кистой, а в худшем случае раком.

Главная причина образования такой опухоли — недостаток йода. Помимо этого, пагубное влияние на работу щитовидной железы оказывает плохая экология, — токсические вещества, попадающие в организм из окружающей среды, подавляют работу эндокринной системы и замедляют степень активности "щитовидки".