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Что такое зоб щитовидной железы, и чем он опасен 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Узловой зоб щитовидной железы многие люди не воспринимают всерьез и предпочитают не заниматься его лечением. А между тем эта проблема нередко приводит пациентов в кабинет онколога. Так что же такое зоб, и как он может нам навредить?
Узловой зоб — это термин, который используют медики. Обычно так называют несколько проблем в щитовидной железе, которые сопровождаются формированием узлов. Чаще всего эти новообразования обнаруживают у жителей регионов с пониженным обеспечением йода. В главной группе риска находятся женщины старше 40 лет.
Разобравшись с составом и происхождением опухоли, врачу необходимо установить ее разновидность. Узловой зоб может может оказаться даже кистой, а в худшем случае раком.
Главная причина образования такой опухоли — недостаток йода. Помимо этого, пагубное влияние на работу щитовидной железы оказывает плохая экология, — токсические вещества, попадающие в организм из окружающей среды, подавляют работу эндокринной системы и замедляют степень активности "щитовидки".
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