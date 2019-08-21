Грудное молоко погубило новорожденного

Новорожденная девочка, которой было всего 5 дней, внезапно умерла 30 сентября 2018 года в городе Тинмут (Великобритания). На судебном разбирательстве по этому поводу, которое состоялось 19 августа 2019 года, медицинский эксперт выразил мнение, что причиной могло послужить материнское молоко. В него попал "Трамадол" — анальгетик, который мать принимала от болей в спине во время беременности. По словам матери, она не планировала кормить ребенка грудью из-за принимаемых лекарств, однако врач, который вел беременность, заверил ее, что "Трамадол" опасности для младенца не представляет. С этим не согласился педиатр Питер Флеминг (Peter Fleming). Ознакомившись с материалами дела, он сообщил, что «Трамадол» является относительно новым препаратом, чье воздействие на детей не исследовано до конца, и может быть опасным для новорожденных. Суд планирует передать мнение эксперта в госпиталь, в котором женщина рожала ребенка. Расследование причин гибели ребенка пока продолжается.