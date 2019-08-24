Почему с похмелья болит голова и как этого избежать

Острая головная боль и общее недомогание — главные симптомы бурного застолья накануне. Опаснее всего то, что не всегда ясно как предотвратить похмелье, ведь у разных людей его провоцируют разные факторы. Однако, если разобраться в природе похмелья и следовать нескольким простым правилам, утро после шумного праздника уже не станет для вас невыносимым.

Почему болит голова

Головная боль во время похмелья значительно отличается от мигрени: она словно пульсирует в висках и усиляется при каждом движении или громком звуке. Все это происходит из-за того, что алкоголь обезвоживает организм, а наш мозг в основном состоит из жидкости, поэтому недостаток воды приводит к его "ссыханию".

Что делать до

Чтобы действительно предотвратить похмелье, лучше озаботиться этим вопросом еще до принятия алкоголя. Постарайтесь в течение дня пить много воды и не забудьте плотно поесть, — если вы будете голодны, алкоголь моментально поступит в кровь, что усугубит ситуацию. Во время ужина лучше отдавать предпочтение салатам, цельнозерновым продуктам и тем, в которых содержатся жиры — например, авокадо, рыбе или даже обычному сливочному маслу. Кстати, это один из секретов шпионов: если они знают, что им предстоит выпивать, то непременно съедают кусочек масла, которое предотвращает быстрое опьянение.

Что делать после

Если вы все-таки столкнулись с похмельем и головной болью, как можно скорее восполните недостаток жидкости в организме. Лучше, если это будет витаминизированная вода с лимоном, имбирем или ягодами.

Кроме этого, неслучайно многие россияне считают лучшим средством от похмелья огуречный рассол. Ферментированные огурцы действительно выделяют особые бактерии, которые облегчают симптомы похмелья и успокаивают измотанный желудок.

Помимо прочего справиться с тяжелым утром поможет правильный завтрак. Лучше всего с похмелья помогают яйца всмятку, ведь они содержат цистеин, который выводит алкоголь из организма.