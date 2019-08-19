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Таблетки от давления способны вызвать рак 

Мир24 + ещё 3 12 минут назад
Фото: Мир24
Датские ученые выяснили, что определенный препарат для лечения гипертонии может провоцировать развитие раковых заболеваний.
Речь идет о средстве под названием «Атаканд Плюс». В его состав входит потенциально онкогенный компонент: гидрохлоротиазид.
Два исследования на основе данных Датского национального регистра рака показали, что между приемом этого вещества и возникновением немеланомного рака кожи существует взаимосвязь.
Риск базальноклеточной и плоскоклеточной карциномы возрастает при длительном приеме, когда гидрохлоротиазид накапливается в организме.
Ученые отметили, что препарат следует принимать с особой осторожностью: меньше бывать на открытом солнце, наблюдать за кожей и при малейшем подозрении на новообразование обращаться к врачу.
Минздрав России оповещен о проблеме. В инструкции к препарату будут внесены соответствующие изменения, сообщает «Вести. Медицина».
Ранее эксперты назвали неожиданные факторы развития рака. В список вошли слишком горячий чай, дым от шашлыка, высокий рост и грудные импланты.
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Болезни и лекарства , Новости , Минздрав РФ
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