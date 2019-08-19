Российские лекарства, которые считают неэффективными за рубежом

Некоторые российские лекарства зарубежные врачи игнорируют. Они считают их неэффективными, поэтому не выписывают пациентам.

Анальгин

Еще 50 лет назад он был самым востребованным обезболивающим, но в 70-е его запретили во многих странах. Причиной этому стало то, что при приеме анальгина сокращается количество белых клеток в крови. Многие западные ученые считают метамизол опасным, так как он вызывает подобные осложнения. Однако многие исследования показали, что от него погибает не так много людей, поэтому не стали запрещать в странах, где его широко использовали.

Левомицетин и бисептол

Антибиотик и противомикробный препарат посчитали бесполезными из-за комбинации двух активных компонентов. Ее называют ко-тримоксазолом, а она содержит триметоприм и сульфаметоксазол. Медицинские исследования доказали, что к подобным препаратам у людей повысилась устойчивость. Это происходит из-за того, что многие из них используют антибиотики не по назначению. Поэтому бактерии, находящиеся в организме, продолжают поражать клетки. Левомицетин и вовсе уже не такой популярный препарат — его практически не назначают из-за большого количества побочных эффектов.

Корвалол и валидол

Зарубежные врачи не считают корвалол лекарством, а только веществом, содержащим транквилизаторы. По их мнению, они могут только вызывать сонливость. Валидол тоже не поможет при проблемах с сердцем, а подействует как успокоительное. На самом деле оба лекарства лечат функциональную кардиалгию — боли в сердцах, которые возникают в результате психосоматики. Это и написано в их инструкции. Таким образом, корвалол и валидол действительно действуют как успокоительные.