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Российские лекарства, которые считают неэффективными за рубежом 

Рамблер 7 часов назад
Некоторые российские лекарства зарубежные врачи игнорируют. Они считают их неэффективными, поэтому не выписывают пациентам.

Анальгин

Еще 50 лет назад он был самым востребованным обезболивающим, но в 70-е его запретили во многих странах. Причиной этому стало то, что при приеме анальгина сокращается количество белых клеток в крови. Многие западные ученые считают метамизол опасным, так как он вызывает подобные осложнения. Однако многие исследования показали, что от него погибает не так много людей, поэтому не стали запрещать в странах, где его широко использовали.

Левомицетин и бисептол

Антибиотик и противомикробный препарат посчитали бесполезными из-за комбинации двух активных компонентов. Ее называют ко-тримоксазолом, а она содержит триметоприм и сульфаметоксазол. Медицинские исследования доказали, что к подобным препаратам у людей повысилась устойчивость. Это происходит из-за того, что многие из них используют антибиотики не по назначению. Поэтому бактерии, находящиеся в организме, продолжают поражать клетки. Левомицетин и вовсе уже не такой популярный препарат — его практически не назначают из-за большого количества побочных эффектов.

Корвалол и валидол

Зарубежные врачи не считают корвалол лекарством, а только веществом, содержащим транквилизаторы. По их мнению, они могут только вызывать сонливость. Валидол тоже не поможет при проблемах с сердцем, а подействует как успокоительное. На самом деле оба лекарства лечат функциональную кардиалгию — боли в сердцах, которые возникают в результате психосоматики. Это и написано в их инструкции. Таким образом, корвалол и валидол действительно действуют как успокоительные.
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