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Россияне стали чаще болеть гастритом 

Рамблер 3 часа назад
За последние пять лет на 7% увеличилось число россиян, больных гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки). Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
В 2013 году число пациентов, страдающих этими заболеваниями, составляло 3,8 миллиона человек, а в 2018 году — 4,1 миллиона.
По данным за прошлый год, больше всего людей, у которых наблюдался этот недуг, зафиксировано в Алтайском крае — 7510,5 случаев на 100 тысяч населения, в Чувашии — 4735 случаев и Карелии — 4609,9. Далее идут Ненецкий автономный округ (4577,4) и Санкт-Петербург (4066,8).
Регионом с наименьшим уровнем заболеваемости гастритом и дуоденитом в 2018 году стала Еврейская автономная область, где было зарегистрировано 1180,1 случай. Небольшой уровень заболеваемости наблюдался в Северной Осетии (1513,6), Кабардино-Балкарии (1524,8), Кировской области (1527,2) и в Крыму (1710,4).
Всего в России в 2018 году было зарегистрировано 2806,8 случаев заболеваемости гастритом и дуроденитом на 100 тысяч населения.
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Болезни и лекарства , Видео , Минздрав РФ
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