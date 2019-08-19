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Врач назвал бесполезные популярные лекарства 

Medical Note 2 часа назад
О том, какие распространенные препараты могут оказаться неэффективными, пишет газета «Аргументы и факты».
Издание проанализировало популярные материалы из интернета о нескольких неэффективных, но популярных в России лекарствах.
Согласно данным авторов заметок в Сети, одним из ненужных препаратов в аптечке является анальгин​​​ (метамизол).
В 1970-е его стали запрещать в ряде стран из-за агранулоцитоза — патологического состояния, при котором угнетается образование белых клеток крови. Однако такое осложнение бывает и от десятков других лекарств.
Кроме того, анальгин​​​ до сих пор является обезболивающим № 1 в Восточной Европе, России и испано­язычных странах, пишет «АиФ», отмечая, что, согласно статистике, из всех обезболивающих парацетамол (не метамизол) уносит больше всего жизней.
А вот антибиотик левомицетин специалисты признали старым и почти не востребованным препаратом, у которого к тому же много побочных эффектов.
По словам главного научного сотрудника Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Владимира Таточенко, проблема еще и в том, что некоторые бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам.
Отчасти это происходит потому, что применяются антибиотики широко и не по назначению врача. Так бактерии и вырабатывают к лекарствам устойчивость. Что произошло, например, с препаратом ко-тримоксазол.
По-прежнему актуальными специалисты сочли корвалол и валидол. Важно понимать, что при стенокардии или инфаркте они, конечно, не эффективны. А вот успокоить и заглушить боли в области сердца, связанные с психоэмоциональными проблемами, помогут.
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Болезни и лекарства , Видео , Аргументы и Факты
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