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Как мальчик прожил шесть лет без еды 

Рамблер 27 минут назад
Фото: Carrie Aluise Bramlee/Facebook
Шестилетний мальчик Коэн Брамли из американского штата Огайо никогда не ел, но продолжает жить. Всю жизнь ребенок страдает от редкого недуга, у которого даже нет названия.
Все началось, когда в четырехмесячном возрасте педиатры посоветовали включить в рацион малыша твердую пищу. Однако организм ребенка отказывался принимать еду, и каждая попытка приема пищи заканчивалась рвотой.
Carrie Aluise Bramlee/Facebook
Чтобы ребенок мог жить, минуя процесс приема пищи, врачи с младенчества вводили ему необходимые витамины внутривенно. Так, организм получал сложные пищевые формулы с глюкозой, аминокислотами, липидами, витаминами и пищевыми минералами. Около 180 дней в году малыш проводил в больнице. За шесть лет Коэн ни разу не поел.
Только через пять лет врачи обнаружили у ребенка генную мутацию иммунной системы и заявили, что Коэн является первым человеком, у которого документально зафиксировали подобный недуг. Эта мутация не дает организму ребенка переваривать пищу и бороться с инфекциями.
Несмотря на усилия специалистов, болезнь уже повлияла на функции желчного пузыря, поджелудочной железы и печени мальчика.
Carrie Aluise Bramlee/Facebook
Поскольку такой мутации медицина ранее не знала, лечения для этой болезни пока не существует. Однако врачи пришли к выводу, что ребенку может помочь пересадка костного мозга. Сейчас семья Коэна надеется, что это наконец поможет малышу справиться с недугом. Врачи решили, что донором для мальчика будет один из его братьев.
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