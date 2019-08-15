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Врачи сняли с полового органа мужчины гайку. Без травм не обошлось 

Yellmed 2 часа назад
Фото: Yellmed
34-летний житель Гонконга два дня терпел сильную боль. Он стеснялся признаться, что использовал металлический элемент для достижения удовольствия.
Шестигранную гайку большого диаметра мужчина умудрился «накрутить» на орган. Однако освободить его из оков не получилось. Спустя два дня безуспешных попыток и страданий пациент пришел в клинику, пишет Daily Mail со ссылкой на журнал Urology Case Reports.
К тому моменту развился сильный отек и сочилась кровь. При этом мужчина мог ходить в туалет. Сначала медики пытались спасти мягкотканевый орган с помощью желеобразных и скользких субстанций. Плавного движения гайки так и не дождались, зато боль усилилась и пришлось применить анестетики.
Хирургам ничего не оставалось, как взять алмазный инструмент для резки металла. Обычно такими дисковыми фрезами ортопеды режут импланты. Гайку успешно разделили на части и сняли. Половой орган тоже пострадал: остались две резаные раны.
Мужчина еще несколько дней провел в больнице, затем прошел двухнедельное лечение антибиотиками. Через месяц после случившегося у него восстановилась эректильная функция.
Медики отмечают, что такие травмы требуют срочной врачебной помощи. Уролог грамотно устранит ущемление тканей, спасет от некроза и ужасных последствий, включая импотенцию.
Ранее Yellmed рассказывал о мужчине, половой орган которого окостенел после травмы.
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Болезни и лекарства , Новости , Daily Mail
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