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Названы российские регионы с высокими показателями заболеваемости от туберкулеза 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: pixabay
Смертность от туберкулеза в России снизилась за последние годы. Однако высокие показатели заболеваемости остаются в Республике Тыва и Чукотском автономном округе. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Вместе с тем тенденцию к сокращению смертности от инфекционного заболевания продемонстрировали в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Белгородской и Рязанской областях.
По данным ведомства, по сравнению с 2017 годом смертность от туберкулеза снизилась на 9,9% — с 6,5 до 5,9 случая на 100 тысяч человек. В 2018 году первичная заболеваемость активным туберкулезом сократилась на 8,1% — с 48,3 до 44,4 случая на 100 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом. Смертность от туберкулеза составила 24,9% от всех умерших.
Туберкулез — хроническая инфекция, вызванная бактериями Mycobacterium tuberculosis complex. При поражении туберкулезными микобактериями чаще всего страдают органы дыхания. Также встречается туберкулез костей и суставов, мочеполовых органов, глаз, периферических лимфоузлов. Инфицирование происходит воздушно-капельным путем, реже — контактным или алиментарным.
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Болезни и лекарства , Новости
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