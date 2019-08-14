Названы российские регионы с высокими показателями заболеваемости от туберкулеза

Смертность от туберкулеза в России снизилась за последние годы. Однако высокие показатели заболеваемости остаются в Республике Тыва и Чукотском автономном округе. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Вместе с тем тенденцию к сокращению смертности от инфекционного заболевания продемонстрировали в Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесской Республике, Белгородской и Рязанской областях.

По данным ведомства, по сравнению с 2017 годом смертность от туберкулеза снизилась на 9,9% — с 6,5 до 5,9 случая на 100 тысяч человек. В 2018 году первичная заболеваемость активным туберкулезом сократилась на 8,1% — с 48,3 до 44,4 случая на 100 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом. Смертность от туберкулеза составила 24,9% от всех умерших.

Туберкулез — хроническая инфекция, вызванная бактериями Mycobacterium tuberculosis complex. При поражении туберкулезными микобактериями чаще всего страдают органы дыхания. Также встречается туберкулез костей и суставов, мочеполовых органов, глаз, периферических лимфоузлов. Инфицирование происходит воздушно-капельным путем, реже — контактным или алиментарным.