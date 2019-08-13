Ученые выяснили, кто более склонен к раку

Найдена редкая наследственная мутация гена, из-за которой у человека в любом возрасте может развиться онкология. К такому открытию пришли ученые из американского Института исследования рака Даны-Фарбера.

Так, в исследовании приняла участие семья, в которой у пятерых людей была обнаружена онкология.

"Мы знали о том, что унаследованная мутация в гене BRCA2 повышает риск развития рака поджелудочной железы (это также касается молочных желез и яичников). Недавно идентифицированная мутация в гене RABL3 аналогичным образом увеличивает вероятность появления онкологии в течение жизни", — объяснили ученые.

Оказалось, что мутация RABL3 как-бы ускоряет белок KRAS и способствует росту клеток рака. Особенно активно мутация действует на раковые клетки поджелудочной железы.

Открытие такой мутации дает возможности для выявления онкологии на ранней стадии. Ученые рассчитывают, что теперь тем, у кого в семье были случаи раковых заболеваний, поможет тестирование на наличие этой мутации.