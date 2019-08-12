Женщина может лишиться головы из-за болезни

Женщина может погибнуть из-за редкой болезни, если неаккуратно повернет голову. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на больную, 33-летнюю американку Рейчел Пигхиллз.

Она страдает нестабильностью срединного атлантоосевого сустава, который находится между первым и вторым шейными позвонками. При повороте головы происходит дислокация атланто-затылочного сочленения, который соединяет затылочную кость с первым шейным позвонком. Из-за неосторожного движения ее череп может отделиться от позвоночника.

Пигхиллс сетует, что живет в постоянном страхе паралича и смерти. "Каждый день я на несколько часов ухожу на работу, потом возвращаюсь и горизонтально лежу на диване. Больше ничего", — жалуется она. Чтобы ограничить подвижность головы, она носит шейный корсет, но его нельзя носить более четырех часов в день.

Фото: Chiari Malformation Public Group в Facebook

Рейчел стала жаловаться на проблемы со здоровьем после приема лекарства, которое регулировало иммунитет. Она три раза лежала в больнице из-за сильной рвоты и за шесть недель похудела на 13 килограммов. Отказ от препарата не ослабил симптомы и вскоре ей диагностировали болезнь Аддисона, при которой надпочечники не производят достаточно гормонов.

После этого семья перебралась поближе к работе Рейчел и школе, где учится дочь. Однако во время переезда женщина ударилась головой о потолочный вентилятор. В мае 2019 года ей диагностировали мальформацию Арнольда — Киари. При этой болезни нижняя часть головного мозга опускается в отверстие у основания черепа, через которое проходит спинной мозг. В июне у нее нашли платибазию — вдавление основания затылочной кости и ската в заднюю черепную ямку и нестабильность срединного атлантоосевого сустава. Пигхиллс уточняет, что это очень редкая патология и в мире есть все трое специалистов, которые лечат ее. Для операции нужно 135 тысяч фунтов стерлингов (10,4 миллиона рублей). Она планирует собрать деньги на краудфандинговом сервисе GoFundMe.