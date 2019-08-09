Скрытые признаки повышенного сахара, которые важно не пропустить

Уровень сахара в крови влияет на состояние всего нашего организма. Важно, чтобы сахар оставался на безопасном уровне. При сахарном диабете второго типа организм перестает правильно использовать инсулин (гормон поджелудочной железы, регулирующий обмен глюкозы). Вещество помогает клеткам добывать глюкозу из крови, которое преобразуется в энергию. При нарушении регуляции глюкоза не усваивается циркулирует по кровотоку. Возникает гипергликемия — повышенная концентрация глюкозы в крови, в результате чего страдают ткани организма и кровеносная система. На ранних стадиях определить заболевание бывает сложно. Рассказываем о скрытых симптомах, говорящих о повышенном уровне сахара в крови.

Постоянно хочется пить

При высокой концентрации сахара в крови организм не успевает фильтровать глюкозу и начинается обезвоживание. При сильной жажде организм усиливает выработку адреналина, который блокирует инсулин. Это может привести к серьезным последствиям для здоровья. Поэтому, важно пить достаточное количество воды, но если вы постоянно испытываете жажду, стоит проверить уровень сахара.

Очень частое мочеиспускание

Если вы постоянно пьете и при этом жалуетесь на частое мочеиспускание, это также может говорить о повышенном сахаре. При высоком сахаре организм направляет избыток жидкости в почки, которым приходится работать интенсивнее, фильтруя кровь и производя дополнительную мочу.

Неприятный запах изо рта

Жажда и обезвоживание приводит к недостатку слюны, которая смывает бактерии, попавшие в рот. Скопление болезнетворных микроорганизмов и нарушение уровня кислотности во рту может привести к воспалительным заболеваниям, которые повлияют на свежесть дыхания. Если не лечить диабоцесс, при котором для выработки энергии вместо углеводов используются жиры). Это сопровождается выделение кетонов, которые могут вызвать неприятный сладковатый запах, или запах ацетона изо рта.

Нарушение концентрации внимания

При высоком сахаре в крови не хватает инсулина для расщепления глюкозы и организм не получает необходимую энергию, в том числе для питания мозга. Могут начаться проблемы с концентрацией внимания и памятью.

Проблемы со зрением

При высоком сахаре в крови иногда опухает хрусталик глаза и зрение становится размытым. Это одна из причин, по которой нужно регулярно проверяться у офтальмолога, даже если нет проблем со зрением. Именно этот врач может заметить признаки диабета раньше вас.

Плохо заживают синяки и ссадины

При повышенном сахаре процессы регенерации в теле замедляются, поскольку артерии становятся жесткими, что приводит к сужению сосудов и усилению кровотока. Кровь не поступает к поврежденным местам достаточно быстро, кислорода и питательных веществ не хватает, чтобы способствовать регенерации.

Потеря веса

Любая необоснованная, резкая потеря веса говорит о проблемах со здоровьем. Если вы не меняли диету и не повышали активность, но начали худеть, надо обратиться к врачу.

Постоянная усталость и проблемы со сном

Когда в мозг не поступает достаточно глюкозы, ему не хватает энергии, и вы чувствуете усталость. Регулярные ночные пробуждения для походов в туалет также могут привести к усталости. При повышенном сахаре могут возникнуть проблемы со сном: засыпая, человек может видеть яркие сны и сильно потеть. Также может возникнуть необоснованная бессонница.

Потемнение кожи

Потемнения кожи в области коленей и подмышек могут говорить, что у человека развивается резистентность к инсулину.

Сухая кожа

При развитии сахарного диабета кожа становится менее упругой, появляется зуд и шелушение, сухость. Это происходит из-за нарушения кровоснабжения. Больше всего страдают слизистые и волосистая часть головы: из-за чрезмерной сухости могут развиваться инфекции и грибковые поражения кожи.

Немеют руки и ноги

Онемение рук и ног — нейропатия — это поражение нервных волокон. Происходит из-за нарушения кровотока по мелким сосудам, которые питают нервы. Возникает чувство онемения, своеобразного покалывания "иголочками", болевые ощущения, снижается чувствительность к прикосновениям.

Половая дисфункция

Высокий сахар снижает либидо и вызывает половую дисфункцию. Это происходит из-за повреждения кровеносных сосудов и нервов.