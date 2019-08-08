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Почему удар кулаком может спасти умирающего 

Рамблер 33 минуты назад
В некоторых случаях умирающего человека может спасти удар кулаком в грудь. Оказывается, специалисты используют так называемый прекардиальный удар, в случаях, когда у человека вдруг остановилось сердце.
Такой удар применяется как часть экстренной сердечно-легочной реанимации в случае, если человек резко потерял сознание, его пульс остановился, а дыхание прекратилось.
Если такое произошло в присутствии реаниматора, и с момента остановки кровообращения прошло не больше 10 секунд, а рядом нет электрического дефибриллятора, единственный способ спасти человека — ударить в грудную клетку.
Резкий удар в грудину как бы превращает механическое воздействие в электрическую стимуляцию сокращений миокарда.
Однако к такому удару существует четкая инструкция. Во-первых, необходимо уложить пострадавшего на твердую поверхность. Затем следует положить средний и указательный палец на мечевидный отросток на грудной клетке. Затем нужно ударить по грудине выше пальцев ребром кулака. При этом локоть руки должен быть направлен вдоль тела умирающего. После этого пульс на сонной артерии должен восстановиться.
Некоторые специалисты настаивают на эффективности прекардиального удара в случае экстренной реанимации человека. По некоторым данным, в 50-70% случаев прекардиальный удар может спасти человека при внезапной остановке сердца.
Однако в случае, если пострадавший не достиг восьмилетнего возраста, а его масса тела не превышает 15 кг, такое вмешательство проводить нельзя.
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