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Женщина купила тесные туфли и едва не лишилась ноги 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Depop.com
Жительница английской деревни Биллингсхерст графства Западный Суссекс заразилась сепсисом после того, как натерла ноги новыми туфлями. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.
23-летняя модель Джемма Дауни (Gemma Downey) приобрела в одном из местных секонд-хендов туфли на платформе. Она надевала их несколько раз, пока однажды не почувствовала, как ремешок натирает ее пятку. У нее появилась мозоль, которая очень сильно болела и через некоторое время посинела.
«Однажды я просто упала на пол в агонии от невыносимой боли», — рассказала Дауни.
Она решила обратиться в больницу, где ей прописали антибиотики. Однако состояние женщины продолжало ухудшаться, поэтому ей пришлось отправиться в другое медицинское учреждение. Там специалисты обнаружили у нее начальную стадию сепсиса: «Я пошла на прием к врачу, и он сказал, что мой пульс был очень высоким, а мое кровяное давление очень низким», — отметила она.
Дауни также предупредили, что если бы она обратилась за помощью чуть позже, то инфекция могла привести к ампутации ноги или летальному исходу. Британка провела в больнице два дня, после чего ее выписали.
Сейчас модель вынуждена носить шлепанцы и другую свободную обувь. Болезнь сильно сказалась на ее работе, так как теперь ей придется отказаться от туфель на высоких каблуках. Однако Дауни все же планирует вернуться к нормальной жизни в ближайшее время.
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Болезни и лекарства , Новости
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