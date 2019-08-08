Женщина купила тесные туфли и едва не лишилась ноги

Жительница английской деревни Биллингсхерст графства Западный Суссекс заразилась сепсисом после того, как натерла ноги новыми туфлями. Об этом сообщает британское издание Daily Mirror.

23-летняя модель Джемма Дауни (Gemma Downey) приобрела в одном из местных секонд-хендов туфли на платформе. Она надевала их несколько раз, пока однажды не почувствовала, как ремешок натирает ее пятку. У нее появилась мозоль, которая очень сильно болела и через некоторое время посинела.

«Однажды я просто упала на пол в агонии от невыносимой боли», — рассказала Дауни.

Она решила обратиться в больницу, где ей прописали антибиотики. Однако состояние женщины продолжало ухудшаться, поэтому ей пришлось отправиться в другое медицинское учреждение. Там специалисты обнаружили у нее начальную стадию сепсиса: «Я пошла на прием к врачу, и он сказал, что мой пульс был очень высоким, а мое кровяное давление очень низким», — отметила она.

Дауни также предупредили, что если бы она обратилась за помощью чуть позже, то инфекция могла привести к ампутации ноги или летальному исходу. Британка провела в больнице два дня, после чего ее выписали.

Сейчас модель вынуждена носить шлепанцы и другую свободную обувь. Болезнь сильно сказалась на ее работе, так как теперь ей придется отказаться от туфель на высоких каблуках. Однако Дауни все же планирует вернуться к нормальной жизни в ближайшее время.