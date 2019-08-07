Как измерить давление, чтобы точно определить риск развития болезней сердца

В рамках масштабного международного исследования, которое длилось в течение 14 лет, ученые выяснили, что артериальное давление, зафиксированное несколько раз в течение 24 часов, является лучшим предиктором сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом пишет Medicalxpress.

Сообщается, что ученые в течение многих лет следили за состоянием здоровья более 11 тысяч добровольцев.

Среди участников исследования — жители стран Европы, Восточной Азии и Латинской Америки.

Результаты работы показали, что вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний была тесно связана с артериальным давлением, которое измерялось в течение 24 часов.

«Количество измерений артериального давления днем, в среднем, составило 30 раз, ночью — 10. Одним из преимуществ измерения во время сна было то, что на результаты не влияли дневные заботы людей и приемы пищи», — отметили исследователи.

Так, 24-часовой амбулаторный мониторинг давления показал большую эффективность для раннего выявления сердечных недугов, чем традиционный домашний.