Женщина посетила салон красоты и подхватила опасную инфекцию

В австралийском пригороде Таггера, штат Новый Южный Уэльс, женщина едва не лишилась пальца после похода в салон красоты. Ее историю опубликовала пользовательница сети под ником Сонни Нобл (Sonnie Noble) на своей странице в Facebook.

Австралийка, пожелавшая сохранить анонимность, пошла на маникюр в проверенный салон. После процедуры женщина заметила, что безымянный палец на правой руке воспалился и болит. На следующий день она обратилась в больницу, где ей выписали антибиотики и направили в травмпункт.

Несмотря на прием антибиотиков, состояние пальца с каждым днем ухудшалось. Когда австралийка в очередной раз отправилась в больницу, у нее обнаружили опасную инфекцию и предупредили, что она нуждается в срочном лечении. К тому моменту палец сильно загноился и почернел.

2 августа пациентку успешно прооперировали. Женщина предполагает, что причиной ее заражения стали нестерильные приборы мастера. «Не замечала, чтобы они тщательно обрабатывали приборы перед очередным клиентом», — подчеркнула австралийка.

В феврале стало известно о жительнице Австралии, которой ампутировали фалангу пальца после неаккуратно выполненного маникюра. Она подхватила бактериальную инфекцию в результате небольшого пореза кутикулы.