Какие болезни можно подцепить в зоомагазине

Бывает достаточно подержать животное в руках, чтобы инфекция начала свою кампанию по завоеванию человеческого организма.

Так какую именно заразу можно принести на себе из зоомагазина и каких зверьков следует особенно опасаться?

Грызуны могут являться переносчиками кампилобактериальной инфекции

Зараза активизируется, попав через немытые руки человеку в рот. Для этого достаточно просто подержать больного зверька. Бактерии содержатся в кале животного, соответственно, они контактируют с шерстью и распространяются по телу животного. Просто погладив, например, морскую свинку или хомяка, достаточно просто залезть в рот немытыми руками, чтобы бактерия попала в организм.

Само животное может долгое время не проявлять никаких симптомов болезни, в то время как у человека в течение 2-5 дней начинается диарея, лихорадка, боли и судороги в животе. Для человека с ослабленной иммунной системой такая инфекция может быть опасна вдвойне.

Дерматофития или попросту стригущий лишай

Его вызывают грибки Trichophyton, Microsporum и Epidermophyton. Заразиться лишаем можно и от другого человека, но именно инфекция, переданная от животных, протекает в более тяжелой форме. Заболезвание характеризуется большим количеством красных круглых пятен, а также чешуйками на коже, которые, чем больше чесать, тем больше зудят и распространяются по телу. Волосяная часть головы поражается чаще всего, появляются залысины и обильная перхоть хлопьями. Иногда возможно появление гнойничков.

Чтобы заразиться лишаем, достаточно даже короткого тактильного контакта с больным зверем. У животного с дерматофитами можно наблюдать характерные расчесы и проплешины на шерстке. Такого зверя в руки ни в коем случае брать не надо.

В борьбе с дерматофитами помогает только комплексный подход. Нужно немедленно обращаться за помощью к врачу, он посоветует, какие именно лекарства нужно принимать для борьбы с инфекцией. Чтобы инфекция не проявила себя снова, следует тщательно обработать квартиру, а также продезинфицировать всю мебель, старую одежду тщательно обработать, а если есть возможность — лучше от нее избавиться вовсе.

А вообще, залог защиты от инфекций прост — чаще мыть руки и стараться меньше контактировать с возможными переносчиками инфекции. При подозрении на какое-либо заболевание нужно непременно обратиться к специалисту. Инфекции в запущенной стадии сложнее поддаются лечению.