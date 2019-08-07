Можем ли мы умереть от страха

Можно от умереть от страха? Что происходит с нашим организмом, когда мы боимся? Механизм испуга был придуман природой, чтобы спасать ее обитателей от опасности, а не убивать их. Однако фраза "умереть от страха" возникла не на пустом месте?

Что происходит с организмом в момент испуга

Когда мы пугаемся, в организме возникает рефлекс убегать от опасности, либо сражаться. Это обеспечивает выживание в природе. Учащается сердцебиение, усиливается кровоток, расширяются зрачки и уменьшается способность к усвоению пищи — когда спасаешься, не до еды. В момент испуга даже самый слабый физически организм получает огромное количество энергии, чтобы развить рекордную для него скорость или дать отпор противнику. Если у того, кто напуган, появляется возможность что-то сделать для спасения, здоровью обычно не наносится никакого вреда. А если не появляется — человек пытается подавить стресс, что оборачивается против него.

При испуге у нас выделяется адреналин. Он создает нагрузку на сердце. Под воздействием этого химического вещества в клетки организма начинают активно проникать ионы кальция. Они заставляют сердце биться чаще. Если количество адреналина очень большое, начинается фибрилляция (патологически частое сердцебиение, похожее на дрожь). Оно возникает в нижних камерах сердца, желудочках, не позволяя им перекачивать кровь. Если сердечный ритм не нормализуется, человек может умереть. При нормальном состоянии сердечно-сосудистой системы под воздействием адреналина на организм ничего не произойдет, но есть некоторые заболевания, при которых есть риск умереть от страха буквально.

Кроме страха, к фибрилляции могут привести любые сильные отрицательные, а в некоторых случаях и положительные, эмоции. Известно, что, например, в Германии во время чемпионата по футболу за Кубок мира повысилось количество внезапных смертей. Также адреналин в больших количествах опосредованно может повредить легкие, печень и почки.

Патологии, при которых лучше не пугаться Гипертрофическая кардиомиопатия — заболевание миокарда, изменение мышцы сердца по разным причинам. Внезапные смерти молодежи после пробежки часто случаются из-за этого недуга. Тяжелые формы артериальной гипертензии когда давление регулярно поднимается выше 180 на 120. Тахиаритмия — патологически быстрый ритм сердца. Атеросклероз — заболевание, которое сужает просвет артерий. Возникает из-за нарушения липидного и белкового обмена, вследствие чего в просвете сосудов откладываются бляшки холестерина и некоторых фракций липопротеидов. Процесс формирования бляшек наблюдается у всех, но если в анализах все хорошо и проблема не беспокоит, не стоит волноваться. Врожденный порок сердца, заболевания клапанов сердца. Феохромоцитома — опухоль, при которой в кровь постоянно поступает большое количество адреналина. При резком выбросе этого вещества во время сильного испуга его может стать очень много и, теоретически, это может быть опасно.

Если заболевание есть, вы умрете?

Медицина имеет такое понятие, как вероятность возникновения рисков. Поэтому даже наличие у человека одной или нескольких патологий из перечисленного списка не означает, что при повышении адреналина он обязательно умрет. Однако риск этого возрастает.

При любых жалобах подобного рода нужно проконсультироваться с докторами и исключить органические патологии.