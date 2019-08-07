Стало известно, какие профессии вызывают рак

Врачи рассказали, в каких профессиях диагностируется больше всего онкозаболеваний. По данным НИИ медицины труда имени академика Н. Ф. Измерова, в 2018 году наибольшая доля «профессиональных» злокачественных новообразований была диагностирована у россиян следующих профессий:

У работников обрабатывающих производств — 76,47%. В том числе в металлургии 41,18% и в строительстве 11,76%. В 64,71% онкозаболевания были выявлены у сотрудников компаний с частной формой собственности. Самыми опасными с точки зрения онкологии профессиями стали электрогазосварщик и электросварщик ручной сварки.

В 9,09% профессиональными онкозаболеваниями страдали женщины.

Заболевшие раком женщины теряют в среднем 18 лет жизни, а заболевшие мужчины — 15 лет. Рак также приносит России миллиардные экономические убытки. Так, рак легких у мужчин нанес ущерб в $1,2 млрд, рак груди у женщин $0,64 млрд, рак желудка у мужчин — $0,52 млрд и рак шейки матки у женщин $0,34 млрд По словам научного сотрудника НМИЦ онкологии и Университета Тампере Антона Барчука, эти показатели относительно сопоставимы во всех странах.

По определению, "профессиональным" раком называют заболевание, основной причиной которого являются факторы производственной среды. Как сообщили в НИИ им. Измерова, такую болезнь может спровоцировать любая доля канцерогенного вещества, любое время воздействия. "Профессиональный" рак часто развивается незамеченным на протяжении долгого времени и его сложно диагностировать.

В плане конкретных онкозаболеваний наибольшая доля пришлась на злокачественные новообразования бронхов и лёгких (64,71%), рак желудка и злокачественные новообразования гортани (по 11,76%), а также злокачественные новообразования почки и меланому (по 5,88%).

По регионам чаще всего профессиональные онкозаболевания возникали у россиян в Красноярском крае, Мурманской и Оренбургской областях. В список также вошли заболевания работников в Липецкой, Курганской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской областях, в республике Татарстан и Алтайском крае.

Из общего количества профессиональных заболеваний онкозаболевания в 2018 году составили 0,33%. По неофициальной информации, причиной смерти людей профессиональный рак стал в 2-5% (от всех смертей).

Минздрав предложил премировать врачей за выявление рака в размере 1000 рублей за каждый случай выявленного первичного рака. Из этого суммы половина пойдет непосредственно врачу, ответственному за организацию и проведение профосмотра или диспансеризации, а половина — остальному медперсоналу. Однако, по словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович , такое премирование может привести к большому числу ложноположительных диагнозов.

Информация о количестве профессиональных онкозаболеваний вызвала обсуждение в комитете Госдумы по охране здоровья. Так, заместитель комитета Николай Говорин в беседе с журналистами заявил, что надо еще выяснить, какими конкретными причинами был вызван рак, например, у строителей (в строительстве уровень профессиональных онкозаболеваний тоже высок).

"Может, этот строитель с утра до вечера сигарету изо рта не выпускает и умирает от рака. Он также мог быть ветеринарным врачом и умереть от того, что он курит. Поэтому здесь нужно уточнить причинно-следственные связи. Существует ли связь между онкогенезом и тем хроническим раздражителем, в условиях которого работает тот или иной специалист", — сказал Говорин.