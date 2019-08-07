Названы заболевания, о которых может сигнализировать шум в ушах

Шум в ушах может быть признаком развития серьезных заболеваний и сигнализировать о воспалении, а также появлении ушной пробки.

По информации портала Медикфорум, характерный шум может также говорить и попадании в ухо воды, а также мелких предметов.

Помимо прочего, шум в ушах часто свидетельствует о проблемах с сосудами. Вместе с этим у человека появляется ощущение пульсации, что является признаком гипертонии или атеросклероза.

Как считает издание, шипение или гул в слуховом органе может быть одним из симптомов шейного остеохондроза. Его опасность заключается в нарушении кровообращения, в результате которого ограничивается приток крови к мозгу. Людям с таким недугом рекомендуются процедуры лечебного массажа.

Кроме того, причиной неприятного явления могут стать эмоциональная усталость и стресс.