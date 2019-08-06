Мифы о щитовидке, в которые не стоит верить

После сахарного диабета болезни щитовидки занимают второе место по распространенности среди эндокринных нарушений. И эти заболевания обросли множеством мифов. Вот пять популярных заблуждений.

Заболевание щитовидки провоцирует другие болезни

Да, от гормонов щитовидной железы зависит работа почти всех органов, но если уровень гормонов не имеет отклонений, то болезни не стоит связывать с нарушениями функции щитовидной железы.

При заболеваниях щитовидной железы нельзя загорать

Ультрафиолет не влияет на состояние щитовидки, он опасен с точки зрения негативных процессов в коже. Поэтому пациентам с заболеванием щитовидной железы обычно дают те же рекомендации относительно пребывания на солнце, как и здоровым людям.

Первый признак заболевания щитовидки — ком в горле

Большинство пациентов с нарушениями функции щитовидной железы не испытывают никакого дискомфорта в области шеи. Чаще всего этот «ком» связан просто с нервным напряжением. Считать его верным признаком заболевания нельзя, но если проблема вас тревожит. разумеется, стоит обратиться к врачу.

От приема гормонов щитовидной железы полнеют и они вызывают привыкание

Людям, у которых утрачена функция щитовидной железы утрачена, придется принимать гормоны всю жизнь. Но опасаться этого не стоит. На самом деле эти гормоны привыкания не вызывают, да и располнеть до критичных размеров из-за них вам не удастся. Напротив, пациенты, у которых гормонов щитовидной железы оказывается в избытке, худеют, а те, у кого случился их недостаток могут немного пополнеть, но происходит это редко.

Все узлы в щитовидке нужно оперировать

В оперативном вмешательстве нуждаются лишь те узлы, которые, согласно результатам пункции, являются злокачественными или подозрительными. Доброкачественные же образования необходимо лишь контролировать вместе с врачом.