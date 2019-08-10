Как понять, что в вашем организме есть паразиты

Паразиты окружают нас практически везде и могут попасть в организм за считанные минуты. Например, после того, как вы погладите собаку, кота или употребите в пищу немытые фрукты и овощи.

Самая главная опасность заключается в том, что признаки заражения проявляются не сразу, а в тот момент, когда они обнаруживаются, организму уже нанесён серьезный ущерб. Специалисты утверждают, что есть признаки, которые говорят о том, что в организме человека поселился паразит.

Внезапное кишечное расстройство

Этот симптом может беспокоить постоянно или проявляться периодически. Его возникновение объясняют тем, что организм отравляется токсинами от паразитов. Как правило, оно сопровождается повышенным газообразованием и расписанием внизу живота.

Понижение иммунитета

То, что производят глисты, находящиеся в организме, снижает иммунитет человека. Это подвергает его частым аллергическим реакциям и простудам. Также ослабляются защитные силы организма. Это провоцирует возбуждение и дальнейшее заражение другими инфекциями.

Проявления на коже

Присмотритесь к своей коже. Если на ней есть нехарактерные для вас кожные высыпания, это может свидетельствовать о заражении паразитами. К признакам относят дерматит, крапивницу, экзему, угри и другие кожные заболевания.

Мышечные и суставные боли

Паразиты могут проникать не только в желудок, кишечник и органы пищеварительной системы. Часто они продолжают существовать в теле человека в суставных сумках и мышцах. Именно поэтому у человека, заражённого паразитами, проявляются боли и отеки по всему телу.