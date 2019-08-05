Симптомы и лечение ротавирусной кишечной инфекции

Простудное заболевание инфекционной этиологии с возбудителем РНК-ротавирус называется ротавирусной инфекцией. Его особенность — в длительном скрытом периоде, который у каждого человека, в разном возрасте протекает от момента попадания вируса в организм до проявления первой симптоматики болезни у всех по-разному. Наиболее часто вирусом поражаются дыхательные органы у детей от 2-х до 8-9 лет, активно общающихся в детских садах и школах.

Что такое Ротавирус

Инфекционное заболевание относится к эпидемическим, часто его путают с гриппом, но по характеру проявления эти болезни не имеют схожих симптомов. Особенность инфекции — вирус достаточно устойчив вне организма человека.

В воде вирус-РНК живет до 2-х месяцев, на поверхности домашних предметов мебели, обстановки — до месяца. На него не воздействует кислотная среда, он боится средств дезинфекции при обработке с температурой более 80°C.

Провоцирует инфекционное заболевание небольшое число вирусов, проникших в организм человека. Быстро ротавирусная инфекция у детей и взрослых переходит в кишечную со своими симптомами, что обусловливает направление лечения. Ротавирусная инфекция — разновидность острого инфекционного поражения кишечника. Поэтому это заболевание называется «кишечным гриппом».

Первые признаки ротавирусной инфекции у ребенка

Проявление болезни у детей и взрослых отличается, ротавирусная кишечная инфекция имеет свои симптомы в каждом случае, отчего зависит и разница в лечении.

Поражая детей, ротавирус агрессивен, быстро проявляется острыми симптомами недомогания, повышения температуры, диареи. Взрослый человек часто не считает себя заболевшим, легкие симптомы простуды, незначительный понос переносит на ногах, не оставляя рабочего места. На самом деле они сами больны, и могут передать вирус членам коллектива, принести инфекцию в семью, своим детям.

Ротавирусная кишечная инфекция особенно тяжело протекает у детей 2 лет, выражается яркими симптомами, требует особенного лечения. Это обусловлено возрастом детей.

подъем температуры до критического уровня, часто выше 38,5-39,7 °C;

многократная рвота;

частый изнуряющий понос. Для детей характерна тяжелая картина клинических проявлений:

Симптомы нарастают с развитием болезни, у каждого ребенка реакция на вирус разная. Если заболевание началось у грудного ребенка, его сразу же госпитализируют в инфекционное отделение. У детей до 3 лет заболевание протекает особенно сложно, поэтому им предлагается стационарное лечение, здесь исключается лечение в домашних условиях.

Признаки ротавирусной инфекции у взрослого человека

поражение ЖКТ, появление болей в эпигастрии, тошноты, рвоты, диареи;

катаральные признаки поражения глаз, дыхательных путей, что обычно характерно простуде;

интоксикационные проявления в общей слабости, сонливости, сильной головной боли, болях в суставах и мышцах, потере аппетита;

появление запаха ацетона от заболевшего человека. Первыми признаками болезни являются:

Клиническая картина протекает в основном без температуры, со слабо выраженными симптомами. Это характерно для болезни взрослого человека.

У взрослых лечение ротовирусной кишечной инфекции зависит от симптомов, и чем лечить, определит терапевт, вызванный на дом. По состоянию заболевшего врач назначит лечение в домашних условиях, или предложит госпитализацию в инфекционное отделение.

Первая помощь

Алгоритм действий родителей при обнаружении ротавирусной инфекции отработан в педиатрии и во взрослой практике. Когда у детей появляются признаки ротавируса в не осложненной форме, чем лечить в домашних условиях, должно быть понятно родителям. Прежде всего важно не допустить обезвоживания организма, особенно у грудного ребенка.

Основные действия первой помощи в домашних условиях: Давать теплое питье часто, но в не большом объеме. Полностью исключить молочные продукты. Использовать обычную фильтрованную воду, чередовать ее с солевыми растворами; можно давать пить аптечные растворы Регидрона, Оралита, Глюкосолана. Они разводятся из расчета на 1 л воды — 1 пакетик порошка;

Если ребенок ходит в туалет каждые 3 часа, значит, потребление воды достаточное для исключения обезвоживания. Когда напоить ребенка не получается, он не проглатывает воду даже из мерного шприца, выплевывает ее, или, хуже того, его от воды рвет, на срочно вызывать скорую помощь.

Маленьких детей кладут на бок, чтобы в приступах рвоты массы не попали в дыхательные пути, что часто бывает у грудного ребенка, и он захлебывается от рвоты.

Давать жаропонижающее лекарство надо только при температуре более 38,5°C.

Исключить кормление. Если у детей 4 лет просыпается аппетит, им можно дать немного жидкой каши, аптечного фруктового пюре.

Если заболевание случилось у грудничка, до прихода врача рекомендуется оставлять подгузник с калом, у детей 5 лет оставлять наполненный горшок. Врач по содержимому каловых масс точнее определит тип заболевания.

Часто родители совершают ошибки, дают детям антибиотики, антибактериальные, противодиарейные препараты. В случае с ротавирусом они бессильны, их прием может усугубить состояние ребенка, вызвать непредвиденные осложнения. До приезда врача не давать ребенку народные средства.

Лечение ротавирусной инфекции

Болезнь от РНК-ротавируса лечится другими способами. Останавливать понос опасно, при этом вирус остается в тонком кишечнике, где разрушает полезные клетки. При данной болезни понос — естественная защита организма, с каловыми массами быстрее выводятся проникшие вирусы. Против ротавируса бессильны имеющие в фармацевтике противовирусные средства, обычно применяемые при кишечных инфекциях. Не помогут и гомеопатические средства — «Анаферон», «Оциллокоцинум».

Медики-инфекционисты знают, что РНК-ротавирус невозможно уничтожить антибиотиками, от них погибают непатогенные бактерии. Не применимы и средства против бактерий, против диареи.

Выделяют направления лечения: избавить пациента от обезвоживания; в сложных случаях больному назначают капельное внутривенное введение физраствора с витаминами, глюкозы с коллоидными растворами;

очистить организм от токсинов, остающихся после жизнедеятельности ротавирусов;

соблюдать диету, сначала с полным отказом от молочных продуктов; когда у человека восстанавливается аппетит, он саам просит, чего бы ему хотелось поесть. Но надо полностью отказаться от жирных, соленых, копченых продуктов;

восстановить микрофлору в пораженном вирусами кишечнике; для этого врачи назначают приме пробиотиков, витаминов. Чаще всего такое лечение проводится уже в домашних условиях, после того, как пройдет острый период болезни, человека выписывают домой.

Такое лечение проводится независимо от того, сколько длился у человека инкубационный период. Для исключения общей интоксикации заболевшим назначаются сорбенты, после окончания инкубационного периода. К общему лечению добавляют народные средства.

Лечение ребенка

Если ротавирус зафиксир