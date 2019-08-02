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Ученые рассказали, как можно предотвратить деменцию 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Группа ученых из Эксетерского университета в Англии выяснила, что здоровый образ жизни может снизить риск развития деменции. Об этом они написали в научной статье, опубликованной в журнале Американской медицинской ассоциации.
Исследователи добавили, что даже генетически предрасположенные к деменции люди могут избежать заболевания. Для этого необходимо следовать нескольким правилам: отказаться от курения, уменьшить потребление алкоголя, следить за качеством пищи. Если у пациента повышенное содержание холестерина или сахара в крови, высокое давление, важно следить за состоянием, поскольку все эти факторы могут впоследствии привести к деменции.
Кроме того, ученые посоветовали заниматься упражнениями, причем не только физическими, но и умственными — решать логические задачи, кроссворды. Даже некоторые компьютерные игры способны оказать позитивное влияние на мозг. Социальная активность также поможет общему состоянию здоровья, хотя и неясно, есть ли прямая связь между лечением деменции и межличностным общением.
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