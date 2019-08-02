Женщина носила резинку для волос на запястье и заработала себе проблемы со здоровьем.
Так, 47-летняя британка Лиза Макленнан около 30 лет по привычке носила на запястье резинку для волос. Женщина годами носила тугой аксессуар на руке, чтобы в нужный момент собрать волосы в хвост.
В результате этого у нее развился синдром запястного канала. Это неврологическое заболевание, при котором происходит онемение и боль пальцев кисти.
Причем боли в руке женина приняла за артрит. Но когда она повредила сухожилие большого пальца на руке, врачи, оказывая ей помощь, решили проверить и запястной канал.
Оказалось, привычка носить резинку на запястье нарушила кровообращение, привела к повреждению и воспалению нерва.
«Прошу, не повторяйте мою ошибку. Так просто отказаться от этой привычки сейчас, нежели бороться с болями в будущем», — предупредила Макленнан.