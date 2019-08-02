Можно ли заболеть раком после флюорографии

Практически ни одно медицинское обследование не обходится без флюорографии — ее назначают и детям, и пожилым людям, и беременным женщинам. Между тем, большинство людей боятся этого вида диагностики, как огня, считая, что рентгеновское излучение может запустить процесс образования злокачественной опухоли. Но так ли это на самом деле? Рассказываем, есть ли шанс ли заболеть раком после рентгена и как часто можно обследоваться этим способом.

Чем опасно рентгеновское излучение

Рентгенография — это метод диагностики, основанный на ионизирующем излучении. И такое излучение действительно опасно для человека. Дело в том, что рентгеновское излучение обладает отличной проникающей способностью, поэтому может воздействовать на все исследуемые органы. Проникая внутрь, лучи повреждают ДНК делящихся клеток, что в свою очередь может привести к возникновению мутаций — тех самых, что предшествуют онкологическому заболеванию. Но насколько опасна доза излучения, которую мы получаем в рентген-кабинете?

Можно ли заболеть раком после рентгена

Итак, у лучевой нагрузки есть собственная единица измерения — это миллизиверт (мЗв). Один миллизиверт человек получает за 4–8 рентгеновских снимков. И один миллизиверт эквивалентен 100–120% естественной годовой фоновой дозы, которую человек получает от природных источников радиации — земли, бетона, гранита и других.

А теперь перейдем к главному: какова же вероятность получить онкозаболевание после рентгенографии? Итак, один миллизиверт (напомним, это от 4 до 8 снимков) повышает риск возникновения рака на 0,0000055–0,000006% у всех людей и на 0,0000041–0,0000048 у взрослых.

Тем не менее, для того чтобы вредить здоровью людей как можно меньше, в медицине действует так называемое правило ALARA. Оно гласит, что воздействие ионизирующего излучения на пациента должно быть сведено к разумному минимуму. И минимум должен быть именно разумным: врач назначает обследование только тогда, когда риск от непроведенной рентгенографии для конкретного пациента выше, чем потенциальный вред от самого обследования. Ведь если он поставит неправильный диагноз и, как следствие выберет неправильное лечение, человек может пострадать намного сильнее.

Кому нельзя делать рентген

Для рентгенографии не существует никаких противопоказаний — ее можно проводить и беременным, и новорожденным. Однако излучение воздействует на детский организм сильнее, чем на взрослый, поэтому малышам и беременным женщинам этот вид обследования назначают только в случае крайне необходимости.

Тем временем федеральный закон «О радиационной безопасности населения» гласит: дозы, получаемые пациентами при проведении рентгенорадиологических процедур, не нормируются. Это значит, что никакого предпочтительного временного интервала между двумя, тремя, четырьмя и более рентгенографии не существует.

Другими словами, обследование нужно проходить так часто, как скажет лечащий врач. Поэтому переживать из-за того, что вам сделали два рентгеновских снимка за день не стоит — доктор явно сделал это осознанно, и отказ от рентгенографии мог бы привести к более серьезным последствиям.