Названы опасные последствия приема аспирина

Аспирин — уникальный препарат, который может избавить от боли, лихорадки, защищает от инфаркта и инсульта. В последние годы появились работы, в которых доказано, что он предупреждает развитие рака и других опасных заболеваний. Какие мифы об этом лекарстве беспочвенны и о каких фактах нужно помнить всем, кто открывает упаковку с этим препаратом?

Заблуждения

Аспирин — лучший препарат для лечения простуды

Действительно, он оказывает быстрое и мощное действие, его широко применяют в качестве одного из компонентов симптоматического лечения простудных болезней. Он блокирует выработку циклооксигеназы I и II типа. Клинически это проявляется снижением температуры тела, уменьшением боли, ломоты в суставах, костях, мышцах, головной боли.

Одна таблетка аспирина содержит 500 мг действующего вещества — ацетилсалициловой кислоты, что достаточно много. Если выпивать за сутки более 4 таблеток, причем делать это в течение 3-5 дней, то это сильно повысит риск осложнений со стороны желудка и кишечника: разовьются эрозивно-язвенного поражения.

Учитывая соотношения риска и возможной пользы аспирин в дозе 500 мг нецелесообразно применять для симптоматического лечения простуды. Для этой цели лучше использовать более безопасные препараты — парацетамол и ибупрофен.

Аспирин — лучшее средств от похмелья

Что только не применяют в нашей стране для лечения такого распространенного последствия бурных праздников как похмелье. Часто для этой цели прибегают к аспирину.

При этом далеко не всегда соблюдают разрешенную дозу: какие уж тут ограничения, когда плохо и сильно болит голова.

Однако по причине, указанной выше, частый прием этого препарата для купирования абстинентного синдрома нецелесообразен: в данном случае риск осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта выше, чем потенциальная польза. Тем более, что спиртные напитки сами по себе увеличивают риск появления язвы желудка и 12-перстной кишки.

Аспирин нельзя принимать постоянно, так как он вреден для желудка

Ацетилсалициловая кислота — это вещество, которое оказывает антиагрегантное действие. Оно лишает тромбоциты своих свойств, благодаря чему снижается риск тромбозов. Миллионам людей во всем мире этот препарат прописывают для ежедневного приема с целью профилактики тромбообразования и защиты от инсульта и инфаркта.

Естественно, ежедневный прием аспирина оказывает пагубное действие на слизистую оболочку желудка и кишечника. Однако в данном случае эффект напрямую связан с дозой.

Ученые доказали, что максимально эффективная и безопасная доза составляет 75 мг, поэтому с целью профилактики тромбообразования стали специально выпускать таблетки с этой дозировкой.

При отсутствии таковой рекомендуют принимать ¼ стандартной таблетки аспирина 500 мг, однако эта мера должна быть временной, ведь в данном случае человек принимает 125 мг. При первой же возможности стоит приобрести лекарство с оптимальной дозой (Тромбо-Асс, Кардиомагнил и др.).

Существует безопасный аспирин

В случае длительного приема аспирина возрастает риск осложнений со стороны желудка и кишечника. Поэтому для предотвращения этого стали выпускать формы, в которые помимо ацетилсалициловой кислоты, добавляют магния сульфат. По мнению производителей, он делает препарат безопасным для ЖКТ.

Однако, это в какой-то мере лукавство. Аспирин действует, не непосредственно раздражая слизистую и вызывая появление язв и эрозий, а путем блокирования фермента циклооксигеназы в крови. Поэтому безопасного аспирина не бывает в принципе.

Аспирин особенно эффективен в комбинации с витамином С

Существует распространенное мнение, что во время простуды аспирин обязательно необходимо принимать вместе с витамином С или аскорбинкой. Созданы даже особые лекарственные формы, в которых присутствует оба этих соединения.

Однако хочется напомнить, что оба они являются кислотами и при попадании в желудок оказывают крайне негативное действие, если уровень кислотности в нем изначально высок.

Поэтому данная комбинация нежелательна для приема теми, кто страдает от кислотно-зависимых заболеваний (эрозивный гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, язва желудка или 12-перстной кишки). Для профилактики осложнений не стоит принимать их натощак, лучше запивать большим количеством воды или щелочными напитками.

Факты

Аспирин нельзя давать детям до 15 лет

Несмотря на то, что ацетилсалициловая кислота широко применяется для лечения взрослых, в педиатрии она под запретом.

Причина в том, что применение аспирина в качестве препарата для симптоматического лечения вирусных болезней у детей иногда становится причиной так называемой болезни Рейе. Это крайне тяжелое заболевание, которое приводит к тяжелой энцефалопатии и стремительно прогрессирующей острой печеночной недостаточности.

Агрессивное течение и отсутствие каких-либо четких клинических рекомендаций обуславливают высокий процент фатальных исходов: дети погибают в течение считанных суток. Болезнь Рейе возникает не часто, однако именно она послужила основанием для запрета аспирина в педиатрической практике.

Аспирин нельзя принимать в 1 и 3 триместре беременности

В 1 триместре прием аспирина беременной может привести к формированию различных пороков развития у плода. Во 2-ом такой риск снижается по причине появления плацентарного барьера, однако частично препарат его проходит, поэтому для длительного применения он не рекомендуется.

В 3 триместре аспирин может привести к появлению тяжелых пороков почек у плода, преждевременному закрытию артериального протока. Также прием даже профилактических доз (75 мг) может стать причиной достаточно серьезного кровотечения в послеродовом периоде.

Аспирин нельзя принимать кормящим матерям

Ацетилсалициловая кислота — небольшая молекула, которая легко попадает в грудное молоко и вместе с ним в организм младенца. Учитывая, что препарат в педиатрии запрещен, он не должен применяться женщинами в период лактации.

Если возникает жизненная необходимость (профилактика тромбообразования в связи с высоким риском инфаркта или инсульта), рекомендуют переходить на искусственное вскармливание.

Больные бронхиальной астмой должны быть аккуратны с аспирином

Существует особая форма болезни — аспириновая астма. При ней ухудшение состояния, приступы удушья провоцируются приемом любых препаратов из группы нестероидных противовоспалительных. Чаще всего им бывает аспирин, так как он — неселективный в отличие от современных представителей.

И даже если больной астмой реагирует исключительно на пыльцу березы или шерсть кошки, он должен быть предельно внимательным с этими лекарствами и принимать их только тогда, когда в этом есть действительно серьезная необходимость.

Лучше стараться использовать минимально эффективные дозы и настолько редко, насколько это вообще возможно.

Аспирин — один из революционных препаратов современной медицины

Несмотря на все предостережения, аспирин — уникальный препарат, спасающий миллионы жизней. Он был синтезирован более 100 лет назад, и до сих пор ученые не придумали аналога, который смог бы его превзойти.

В грамотных руках доктора — это мощное оружие, однако самолечение может привести к печальным последствиям.