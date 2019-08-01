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Названа основная причина образования рака 

Рамблер 2 часа назад
Ученые из Медицинского колледжа Бейлора в США выявили главную причину, по которой в организме образуются раковые клетки. Исследование опубликовано в издании MedicalXpress.
Врачи тщательно изучили более 10 тысяч образцов тканей, которые были выделены из 32 типов различных раковых опухолей, и сравнили их ДНК с 80 тысячами мутаций. Информация об использованных мутациях находится в базе данных, которую ученые собрали за 30 лет исследований.
Эксперты выявили, что в абсолютно во всех случаях у пациентов с низкой выживаемостью были мутации в гене TP53. Этот ген отвечает за то, чтобы предотвратить рост и деление клетки при ее повреждении или стрессе.
Кроме того, обнаружены четыре гена, из-за высокой активности которых повышается вероятность летального исхода у пациентов с раком. Дефективные копии гена TP53 также были диагностированы в 91% всех случаев заболевания раком.
Подобные изменения связаны с нестабильностью генома, считают ученые. Проще говоря, одной из основных причин образования рака можно считать неправильно функционирующий ген в организме потенциально больного человека.
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