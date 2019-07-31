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Назван первый признак алкоголизма 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Врачи рассказали, что является первой причиной алкоголизма. Об этом сообщают "Известия".
Отмечается, что беспокоиться стоит начинать тогда, когда у человека трясутся руки после употребления спиртного.
Уточняется, что такой эффект называется алкогольным тремором. Он возникает, когда организм пытается самостоятельно вывести алкоголь.
Кроме того, его может вызывать недостаток отвечающего за положительные эмоции дофамина.
Врачи предупредили, что тремор может возникать и по другим причинам, однако если он участился, то человеку необходимо обратиться за медицинской помощью.
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