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Названо число россиян, погибших от ВИЧ 

Рамблер 4 часа назад
ВИЧ-инфекция стала одной из самых частых причин смерти россиян в возрасте от 18 до 44 лет в 2018 году. Об этом сообщается в докладе "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году", который опубликован на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.
В 2018 году от ВИЧ умерло 15,8% молодых россиян, при этом по причине заболеваний органов пищеварения -14,9%, а от онкологических заболеваний — 13,1%. Всего в 2018 году от ВИЧ-инфекции не стало 20,5 тысячи человек, большинство из которых (более 76%) были в возрасте от 25 до 44 лет.
В настоящее время в России ВИЧ диагностирован у 896 тысяч человек, из которых 712,5 тысячи находятся под диспансерным наблюдением.
Болезни и лекарства , Видео
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