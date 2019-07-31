Названо число россиян, погибших от ВИЧ

ВИЧ-инфекция стала одной из самых частых причин смерти россиян в возрасте от 18 до 44 лет в 2018 году. Об этом сообщается в докладе "Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России в 2018 году", который опубликован на сайте Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России.

В 2018 году от ВИЧ умерло 15,8% молодых россиян, при этом по причине заболеваний органов пищеварения -14,9%, а от онкологических заболеваний — 13,1%. Всего в 2018 году от ВИЧ-инфекции не стало 20,5 тысячи человек, большинство из которых (более 76%) были в возрасте от 25 до 44 лет.

В настоящее время в России ВИЧ диагностирован у 896 тысяч человек, из которых 712,5 тысячи находятся под диспансерным наблюдением.